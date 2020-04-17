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Askerlik süresi korona nedeniyle uzatıldı

Asker terhislerinin 1 ay uzatılması kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA |
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Askerlik süresi korona nedeniyle uzatıldı

Askerlik süresi korona nedeniyle uzatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında askerler için terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

30 GÜN ERTELENECEK

Buna göre; 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi, bir ay uzatılacak.

1 AY SONRA YENİDEN İNCELENECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.

Askerlik süresi korona nedeniyle uzatıldı

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