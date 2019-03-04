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Aşkı için minareye çıkıp Trabzonsporlu olan genç sözlendi

Fenerbahçe taraftarıyken aşkı için Trabzonsporlu olan genç, muradına erdi, aşık olduğu kız ile sözlendi.

DHA | 04.03.2019 - 18:14..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte kız istemeye giden, ancak müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'nın "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı üzerine minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağıran koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam, müjdeli haberi aldı.

Baltacı, kızını Trabzonspor'un yeni taraftarı Sağlam'a verdi.

Aşkı için minareye çıkıp Trabzonsporlu olan genç sözlendi

BABASI KIZINI VERDİ

İnegöl'de bir ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte, gönlünü kaptırdığı Fatma Baltacı'yı ailesinden istemek için evlerine gitti.

Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç kızın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi. Cengiz Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum" diye bağırırsa, kızını verebileceğini belirtti. Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı.

Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri, müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'ya gönderdi ve haber beklemeye koyuldu.

'Her yer Trabzon' diye bağıran genç muradına erdi VİDEO

MUTLU SON

Görüntüleri izleyen Cengiz Baltacı'nın daveti üzerine Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte tekrar kız istemeye gitti. Kız isteme merasiminde Cengiz Baltacı, şartını yerine getiren gence kızını verdi. Aile arasında söz kesilirken, genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

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