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Askıda kalan ambulansı vatandaşlar dengede tuttu

Bir hastayı aldıktan sonra yokuşta manevra yapan ambulans askıda kaldı.

İHA | 01.08.2019 - 23:55..
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Kağıthane’de yaşlı bir hastayı alan ambulans sokaktan ayrıldıktan sonra dik ve dar yokuşta manevra yaptı. Ambulans manevra yaptığı sırada dönemeyince sağ ön tekeri kaldırıma çıkarken arka teker askıda kalarak mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR DENGEYİ SAĞLAMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine ambulansın dengesinin sağlanması için vatandaşlar ambulansa asılırken, bazılar da devrilmesin diye aracın üzerine çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halatlarla ambulansı sokaktaki kaldırım korkuluklarına bağlayarak dengede tutmaya çalıştı.

2 SAAT SONRA AMBULANS KURTARILDI

Ambulansta bulunan hasta adam ise, olay yerine sevk edilen başka ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye kurtarıcı aracı, yaklaşık 2 saat sonra halatların yardımıyla ambulansı askıda kaldığı yerden kurtardı.

Öte yandan ambulansın askıda kaldığını gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını film izler gibi balkonlarına çıkarak izledi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kurtarılan ambulans olay yerinden ayrıldı. Olay anlatan mahalle sakinleri, “Ambulans hastayı aldıktan sonra dik ve dar yokuşta dönmeye çalıştı ama dönemedi. Bir tane tekeri askıda kaldı” diye konuştu.

Askıda kalan ambulansı vatandaşlar dengede tuttu

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