taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9479
Euro
6.6634
Altın
1514.97
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.664
Bitcoin
43667.43

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer tatile çıkıyor

Aşkın Nur Yengi ve geçen yıl barıştığı eski eşi Haluk Bilginer, kızlarını da alıp Finlandiya’da tatil yapacak.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Aşkın Nur Yengi, yılbaşına Antalya’daki bir otelde sahnede girecek.

2012’de boşandığı, geçen yıl barıştığı eski eşi Haluk Bilginer ve 13 yaşındaki kızları Nazlı da yanında olacak.

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer tatile çıkıyor

GECELİĞİ 10 BİN TL

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, daha sonra Finlandiya’ya gidecekler. Rovaniemi şehrinde bulunan Santa Claus kasabasını ziyaret edecekler. Noel Baba’nın köyü olarak da bilinen kasabada Santa Claus Holiday Village adlı otelde kalıp, gecelik 10 bin TL ödeyecekler.

Geyiklerin çektiği kızağa binip Kuzey Işıkları'nı izleyecekler. Bu tatil programını, Aşkın Nur Yengi yaptı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

97
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

77
Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

41
Marmara Adası karanlığa büründü

Marmara Adası karanlığa büründü

25
Japonya’da sahile ceset dolu tekne vurdu

Japonya’da sahile ceset dolu tekne vurdu

6
Çam fıstığı altın değerinde

Çam fıstığı altın değerinde

18
ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir