İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

1 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Suriye ve Irak barınma alanlarından kaçan teröristlerden 4'ü Silopi'de, 1'i ise Kızıltepe'de teslim oldu.

2 Trabzon’da tek bacaklı martının rahatlığı Bir apartmanın çatısında görüntülenen martı, tek bacaklı görüntüsüyle dikkat çekti

3 Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer tatile çıkıyor Aşkın Nur Yengi ve geçen yıl barıştığı eski eşi Haluk Bilginer, kızlarını da alıp Finlandiya’da tatil yapacak.

4 Kanal İstanbul soğuk hava dinlemedi Kanal İstanbul ÇED raporuna itiraz etmek isteyenler bugün de sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

5 Ronaldo'nun yeni saç stili Juventus'un yıldızı Ronaldo, Dubai'de bir ödül törenine katıldı. Portekizli futbolcunun yeni tarzı dikkat çekti.

6 Burak Özçivit, ailesini tatile götürdü Küçük bir tatile çıkmak isteyen ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, İstanbul'dan ayrılmak istemedi.