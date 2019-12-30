Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer tatile çıkıyor

Aşkın Nur Yengi, yılbaşına Antalya’daki bir otelde sahnede girecek.
2012’de boşandığı, geçen yıl barıştığı eski eşi Haluk Bilginer ve 13 yaşındaki kızları Nazlı da yanında olacak.
GECELİĞİ 10 BİN TL
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, daha sonra Finlandiya’ya gidecekler. Rovaniemi şehrinde bulunan Santa Claus kasabasını ziyaret edecekler. Noel Baba’nın köyü olarak da bilinen kasabada Santa Claus Holiday Village adlı otelde kalıp, gecelik 10 bin TL ödeyecekler.
Geyiklerin çektiği kızağa binip Kuzey Işıkları'nı izleyecekler. Bu tatil programını, Aşkın Nur Yengi yaptı.