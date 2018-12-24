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Aşkına karşılık bulamayan kişi, genç kadını bıçakladı

Adana'da platonik aşığının bıçaklı saldırısına uğrayan genç kadın; elleri, yüzü, kaşı, burnu ve boynundan yaralandı.

İHA | 24.12.2018 - 11:26..
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Adana'da platonik aşığının bıçaklı saldırısına uğrayıp elle, yüzü, kaşı, burnu ve boynundan yaralanan Serap Sağlam'a 80 dikiş atıldı. Sağlam, "Erkek arkadaşıma onu öldüreceğim dedi, daha sonra da yanıma gelip direk bıçakla saldırdı" dedi.

Aşkına karşılık bulamayan kişi, genç kadını bıçakladı VİDEO

AŞKINA KARŞILIK BULMADI, BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi'nde 11 Aralık Salı günü, gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Necdet Erdoğan Artural platonik olarak aşık olduğu Serap Sağlam'ı,  daha önce bir kez darbedip, bir kez de kırdığı soda şişesi parçasıyla yaraladı.

Aşkına karşılık bulamayan kişi, genç kadını bıçakladı


KADINA SALDIRDI

Serap Sağlam'ın erkek arkadaşının yanına giden Artural, Serap'ı öldüreceğini söyledi.

Daha sonra da İnönü Caddesi'nde gece genç kadını gören Artural, ona saldırdı. Bıçakla boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştı.

Bu arada, genç kadın eliyle yüzünü kapatınca saldırgan, genç kadının ellerini de kesti.

Aşkına karşılık bulamayan kişi, genç kadını bıçakladı


TEDAVİ ALTINA ALINDI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan genç kadın, yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Genç kadın çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Aşkına karşılık bulamayan kişi, genç kadını bıçakladı


Saldırgan Necdet Erdoğan Artural

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ise eşkalini belirlediği saldırganı, kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Aşkına karşılık bulamayan kişi, genç kadını bıçakladı

"KADINA KARŞI ŞİDDET DURSUN"

Serap Sağlam, "Şahıs, erkek arkadaşıma gelip 'onu öldüreceğim' demiş. Ben de o sıra İnönü Caddesi'ndeydim, yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı, ben kendimi korumaya çalıştım. Ama bıçakla yüzümü kesmeye başladı. Ben elimle yüzümü kapatınca elimi kesti. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti, bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.

Aşkına karşılık bulamayan kişi, genç kadını bıçakladı


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