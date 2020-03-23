Askorbik asit nedir

Askorbik asit, temel ve suda çözünen vitaminler grubuna ait bazik bir bileşiktir.

C vitamini olan Askorbik asit, sağlıklı gelişim için oldukça önem taşır...

C vitamini vücudumuzda antioksidan rol oynarken vücüdumuz, yiyecekleri enerjiye dönüştürürken ortaya serbest radikaller denilen zararlı bileşikler ortaya çıkarır.

HÜCRELERDEKİ ZARARI ÖNLER

Bu vitamin ise serbest radikallerin hücrelerde yaptığı zararı engeller.

Öte yandan, günlük yaşamımızda da karşılaştığımız güneş, sigara dumanı, hava kirliliği gibi şeyler de serbest radikallere maruz kalmamıza sebep olur.

VÜCUDU HASTALIKLARDAN KORUR

Bunun yanı sıra yaraların iyileşmesine yardımcı bir protein olan kolajenin yapımında önemli rol oynar, bazı bitki bazlı gıdalardan demirin emilimini artırır ve vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

VÜCUTTAKİ BİRKAÇ FONKSİYONU

Protein metabolizmasında yer alır,

Vücudun tüm bölgelerinde dokuların büyümesi ve onarımı için gereklidir,

Deri, tendon, bağ dokusu ve kan damarları yapımında kullanılan önemli bir protein formudur,

Yara iyileşmesinde ve skar dokusu oluşturlmasında önemli rol oynar,

Kıkırdak, kemik ve dişlerin onarım ve bakımı için gereklidir.

C VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER

Meyveler ve sebzeler C vitamininin en iyi kaynaklarıdır.

Turunçgiller, domates ve domates suyu ve patates en önemli C vitamini kaynaklarıdır. Diğer kaynaklar ise kırmızı ve yeşil biber, kivi, brokoli, çilek, Brüksel lahanası ve kavundur.

Askorbik asit, suda çözünür olduğu için ısı ile çabuk yok olabilir, bu nedenle gıdaların C vitamini içeriği uzun süreli depolama ve pişirme ile azalabilir.