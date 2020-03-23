taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6054
Euro
7.1146
Altın
1537.97
Borsa
84246.17
Gram Altın
326.813
Bitcoin
41550.96

Askorbik asit nedir

Bazı gıdalarda doğal olarak mevcut olan ve suda eriyen C vitamini olarak adlandırılır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Askorbik asit, temel ve suda çözünen vitaminler grubuna ait bazik bir bileşiktir.

C vitamini olan Askorbik asit, sağlıklı gelişim için oldukça önem taşır...

C vitamini vücudumuzda antioksidan rol oynarken vücüdumuz, yiyecekleri enerjiye dönüştürürken ortaya serbest radikaller denilen zararlı bileşikler ortaya çıkarır.

HÜCRELERDEKİ ZARARI ÖNLER

Bu vitamin ise serbest radikallerin hücrelerde yaptığı zararı engeller.

Öte yandan, günlük yaşamımızda da karşılaştığımız güneş, sigara dumanı, hava kirliliği gibi şeyler de serbest radikallere maruz kalmamıza sebep olur.

Askorbik asit nedir

VÜCUDU HASTALIKLARDAN KORUR

Bunun yanı sıra yaraların iyileşmesine yardımcı bir protein olan kolajenin yapımında önemli rol oynar, bazı bitki bazlı gıdalardan demirin emilimini artırır ve vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Askorbik asit nedir

VÜCUTTAKİ BİRKAÇ FONKSİYONU

Protein metabolizmasında yer alır,

Vücudun tüm bölgelerinde dokuların büyümesi ve onarımı için gereklidir,

Deri, tendon, bağ dokusu ve kan damarları yapımında kullanılan önemli bir protein formudur,

Yara iyileşmesinde ve skar dokusu oluşturlmasında önemli rol oynar,

Kıkırdak, kemik ve dişlerin onarım ve bakımı için gereklidir.

Askorbik asit nedir

C VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER

Meyveler ve sebzeler C vitamininin en iyi kaynaklarıdır.

Turunçgiller, domates ve domates suyu ve patates en önemli C vitamini kaynaklarıdır. Diğer kaynaklar ise kırmızı ve yeşil biber, kivi, brokoli, çilek, Brüksel lahanası ve kavundur.

Askorbik asit, suda çözünür olduğu için ısı ile çabuk yok olabilir, bu nedenle gıdaların C vitamini içeriği uzun süreli depolama ve pişirme ile azalabilir.

Askorbik asit nedir

İlginizi Çekebilir
Uluslararası Uzay İstasyonu nedir
Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssüdür.
Enfekte nedir
Bir diğer anlamı "bulaşmak" olan kavram, temas yoluyla kişiden kişiye geçebiliyor.
Komorbidite nedir
Diğer adı eş tanı olan komorbidite, tıp dilinde iki veya daha fazla hastalığın belirli bir zaman diliminde birlikte bulunmasıdır.
Amor nedir
Amor, insanların birbirine derin bir bağlılıkla besledikleri sevgiye denir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FIP nedir
FIP nedir
1
Hollywood yanağı nedir
Hollywood yanağı nedir
2
Behçet Hastalığı nedir
Behçet Hastalığı nedir
2
Paris İklim Anlaşması nedir
Paris İklim Anlaşması nedir
2
Katafalk nedir
Katafalk nedir
0
Salep soğanı nedir
Salep soğanı nedir
1
Fibromiyalji nedir
Fibromiyalji nedir
11
[+] Görüş bildir