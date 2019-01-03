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Aslan Balığı her geçen yıl artıyor

Tropikal bir balık türü olan Aslan Balığı'nın sayısında artış var.

İHA | 03.01.2019 - 05:49..
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Akdeniz’den sonra Ege kıyılarında da görülmeye başlanan istilacı balık türlerinden ‘Aslan Balığı’nın yayılım alanı her geçen yıl artıyor. Tropikal bir balık türü olan Aslan Balığı’nın Süveyş kanalından önce Akdeniz’e ardından da Ege bölgesine yayılımının sürdüğü açıklandı.

YILDA 2 MİLYON YUMURTA

Aslan Balığı ile ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin araştırma çalışmalarının bulunduğunu belirten Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, balığın yılda 2 milyon yumurta verdiğini belirtti.

Aslan Balığı her geçen yıl artıyor

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