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Aslan ve timsaha kafa tutan bufalo savaşı kazandı

Vahşi doğanın ürkütücü hayvanları aslanlar ve bir timsah, gözüne kestirdikleri bufalo ile mücadeleye girişti. Günün sonunda pes eden aslanlar ve timsah oldu.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 15:05..
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Yaşam alanında kendisine yiyecek arayan bir bufalo, karşısında aslanları görünce hızlıca koşmaya başladı.

Bölgede bulunan arazide koşmaya başlayan ve önüne çıkan gölete giren bufalonun karşısına, bu kez timsah çıktı.

Gölette timsahla boğuşan ve ondan kurtulan bufalo, bu kez cesaretini toplayarak aslanların karşısına çıktı.

Kahraman bufalonun timsah ve aslanlarla mücadelesi İZLE

ASLANLAR PES ETTİ

Bir süre bakışan bufalo ve aslanlar arasında yine bir koşuşturma başladı.

Günün sonunda ise pes eden aslanlar oldu.

Tüm bu anları kaydeden turistler ise bufaloyu kahraman ilan etti.

Aslan ve timsaha kafa tutan bufalo savaşı kazandı

Aslan ve timsaha kafa tutan bufalo savaşı kazandı

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