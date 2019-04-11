Aslan ve timsaha kafa tutan bufalo savaşı kazandı

Yaşam alanında kendisine yiyecek arayan bir bufalo, karşısında aslanları görünce hızlıca koşmaya başladı.

Bölgede bulunan arazide koşmaya başlayan ve önüne çıkan gölete giren bufalonun karşısına, bu kez timsah çıktı.

Gölette timsahla boğuşan ve ondan kurtulan bufalo, bu kez cesaretini toplayarak aslanların karşısına çıktı.

Kahraman bufalonun timsah ve aslanlarla mücadelesi İZLE

ASLANLAR PES ETTİ

Bir süre bakışan bufalo ve aslanlar arasında yine bir koşuşturma başladı.

Günün sonunda ise pes eden aslanlar oldu.

Tüm bu anları kaydeden turistler ise bufaloyu kahraman ilan etti.