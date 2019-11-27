Aslı Aydıntaşbaş, Ali Babacan'ı gazlıyor

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, son yıllarda birçok siyasi isim hakkında değerlendirmeler yaptı, geleceklerinin parlak olduğunu yazdı.

Aydıntaşbaş'ın bu analizleri, hiçbir zaman tutmadı.

Abdüllatif Şener, Mustafa Sarıgül, Selahattin Demirtaş, Emine Ülker Tarhan, Meral Akşener...

Türk siyasetinde Aslı Aydıntaşbaş'tan övgü alıp başarılı olan bir siyasetçi, henüz çıkmadı.

Aydıntaşbaş'ın, dünya siyasetine ilişkin analizleri de iç açıcı değil.

Trump'a karşı Hillary Clinton'ı öven Aydıntaşbaş, Yunanistan'da da Aleksis Çipras hakkında övgü dolu sözler kullanıyordu.

SON ASLIZEDE

Aslı Aydıntaşbaş, son olarak Ali Babacan'ı gazlamaya başladı.

Aydıntaşbaş, dün akşam Habertürk'e çıkan Babacan'ı çok başarılı görmeye başladığını belirtti.