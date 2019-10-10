taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8677
Euro
6.4732
Altın
1509.96
Borsa
98999.33
Gram Altın
284.429
Bitcoin
50769.43

Aslı Aydıntaşbaş Barış Pınarı Harekatı’na hata dedi

Amerikan gazetelerinde paylaştığı Türkiye eleştirileriyle tanınan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, bu kez de Türkiye’nin Suriye’ye cihatçı grupları getirdiğini iddia etti.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 10:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Aslı Aydıntaşbaş Barış Pınarı Harekatı’na hata dedi

Suriye'nin kuzeydoğusuna Barış Pınarı Harekatı’nı başlamasının ardından tüm dünyada gözler Türkiye’ye çevrildi.

YPG terör örgütünün bölgede güç kazanarak Türkiye’nin iç ve sınır güvenliğine yönelik oluşturduğu tehdide karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünün bölgede güçlenmesini destekleyen ABD’li medya tarafından yalanlarla sunulmaya başlansa da Wall Street Journal’ın da içinde olduğu birçok yayın organı, harekatı haklı olarak nitelendirdi.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIN ÇAĞRISI

Birçok milletten gelen desteğe rağmen, Türk gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Barış Pınarı Harekatı’nı yerden yere vurdu.

Aslı Aydıntaşbaş Barış Pınarı Harekatı’na hata dedi

Aydıntaşbaş, paylaştığı bir tweette, Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’la iş birliği yapmak için bulunduğunu ima etti.

Wall Street Journal'dan Türkiye'yi eleştirenlere tepki haberi için tıklayınız

Aslı Aydıntaşbaş Barış Pınarı Harekatı’na hata dedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

146
YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

196
Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

170
Yeşim Salkım hesabını gizledi

Yeşim Salkım hesabını gizledi

188
Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek videosu

Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek videosu

224
CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

73
Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında

Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir