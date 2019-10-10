Aslı Aydıntaşbaş Barış Pınarı Harekatı’na hata dedi

Suriye'nin kuzeydoğusuna Barış Pınarı Harekatı’nı başlamasının ardından tüm dünyada gözler Türkiye’ye çevrildi.

YPG terör örgütünün bölgede güç kazanarak Türkiye’nin iç ve sınır güvenliğine yönelik oluşturduğu tehdide karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünün bölgede güçlenmesini destekleyen ABD’li medya tarafından yalanlarla sunulmaya başlansa da Wall Street Journal’ın da içinde olduğu birçok yayın organı, harekatı haklı olarak nitelendirdi.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIN ÇAĞRISI

Birçok milletten gelen desteğe rağmen, Türk gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Barış Pınarı Harekatı’nı yerden yere vurdu.

Aydıntaşbaş, paylaştığı bir tweette, Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’la iş birliği yapmak için bulunduğunu ima etti.

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