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Aslı Bekiroğlu: Hepimize dava açıyorum

Hacklendiği içi özel fotoğrafları sosyal medyaya düşen Alı Bekiroğlu, adliyeden bildirdi.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 07:45..
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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada yayılan, kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu yasal sürecin başladığı belirtti.

Aslı Bekiroğlu: Hepimize dava açıyorum

"BU BİR TECAVÜZ"

İşte Bekiroğlu'nun açıklaması:  "Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. "Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç, bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım."

Aslı Bekiroğlu: Hepimize dava açıyorum

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