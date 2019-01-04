Aslı Enver ve Murat Boz İstanbul’a döndü

Ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver, yılbaşı için gittikleri Göcek’ten döndü. Uzun süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalayan ancak ayrılığa dayanamayıp yeniden bir araya gelen çift, Göcek tatili dönüşü havalimanında görüntülendi.

İLİŞKİLERİ ZEDELENMESİN İSTİYORLAR

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları paylaşmıyor fakat hayranları onları görünce görüntülemekten kaçınmıyor. İlişkilerini zedelememek adına fotoğraf paylaşmamayı tercih eden ikilinin son duyumlara göre ilişkileri evlilik yolunda ilerliyor.

İLK KUTLAMA AİLELERLE YAPILDI

Yılbaşı tatilini ilk olarak yurt dışı olarak planlayan, sonrasında karar değiştirerek Türkiye’de kalan çift, ilk olarak aileleriyle yılbaşını kutlamıştı. O kutlamadan da fotoğraflar medyada yer alırken, son kare dönüş yolunda geldi. Bir hayranı tarafından çekildiği belirtilen fotoğrafın ardından uçağa binen çift İstanbul’a geldi.