Aslı Erdoğan'dan asılsız suçlamalar

19 Ağustos 2016'da tutuklanan ve 4.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan, terör örgütü PKK'nın medya savunuculuğunu yapan yazar Aslı Erdoğan, "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" dedi.

"HDP HARİÇ HERKES TERÖRİST"

Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevini de üstlenen, roman yazarı Aslı Erdoğan, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine bir mülakat verdi.

Mülakatta "Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiğini" ileri süren Erdoğan, HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin 'terörist' olduğunu belirtti.

ÜLKEM AŞIRI BİR MİLLİYETÇİLK İÇİNDE

Erdoğan, “Ülkem aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşıyor. Bu nedenle sporcular, aydınlar ve sıradan vatandaşlar hükümeti destekliyor” ifadelerini kullandı.