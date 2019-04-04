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Aslı Tandoğan: Bizim de saçlarımız uzayacak herhalde

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'ın kızıyla birlikte çekip paylaştığı pozu çok beğenildi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 06:40..
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40 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Tandoğan, geçen yıl dünyaya gelen kızı Arya ile çektiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

AYNI ANNESİ

Tandoğan'ın "Bizim de saçımız uzayacak herhalde" notuyla paylaştığı fotoğrafına, takipçilerinden beğeni yağdı. Kızı Arya'nın Aslı Tandoğan'ın çocukluğuna olan benzerliği de dikkat çekti.

Aslı Tandoğan: Bizim de saçlarımız uzayacak herhalde

Aslı Tandoğan: Bizim de saçlarımız uzayacak herhalde

Tan Yeşilada ile evli olan Tandoğan'ın Atlas adında bir de oğlu bulunuyor. Aslı Tandoğan, 35 yaşında anne olma mutluluğunu yaşadı. Şu an 40 yaşında olan güzel oyuncu, 39 yaşında ikinci kez anne oldu.

Aslı Tandoğan: Bizim de saçlarımız uzayacak herhalde

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