Aslı Tandoğan: Bodrum çok pahalı

Aslı Tandoğan, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkarken objektife yansıdı.

"ÇOCUKLAR HASTALANDI"

Tatilde hastalanan çocuklarını doktora getirdiğini söyleyen oyuncu, “10 gündür Çeşme’de tatildeydik, yeni döndük. Çocukların ikisi de öksürüyordu, hastaneye getirdim.” dedi.

"BODRUM'U SEVİYORUM AMA PAHALI"

Yazlık evlerinde tatil yaptıklarını söyleyen Tandoğan, hem Çeşme hem de Bodrum plajlarındaki pahalılıktan yakındı: “Bodrum’u seviyorum ama yıllardır gitmiyorum. Halkın para vermeden denize girebileceği doğru düzgün yer kalmadı.”