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Aslı Tandoğan: Prematüre anneleri sakın umutsuz olmayın

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'ın ikinci çocuğu Arya, bir yaşına girdi.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 12:04..
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'Dudaktan Kalbe' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aslı Tandoğan, eşi Cahit Tan Yeşilada ile kızları Arya'nın bir yaş doğum günü için önceki gün çay partisi düzenledi. Tandoğan, partiden fotoğrafları Instagram üzerinden paylaştı.

Aslı Tandoğan: Prematüre anneleri sakın umutsuz olmayın

Paylaşımına yazdığı notta kızının prematüre doğduğunu da belirten güzel oyuncu "Heyecanlı ve güzel bir yılın ardından Arya 1 yaşına girdi. Sevgili prematüre anneleri sakın umutsuzluğa kapılmayın kalbiniz kırılmasın zaman her şeyin ilacı. Tüm yoğun bakım kapısında bekleyen annelere ailelere sabır ve şifa diliyorum." dedi.

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