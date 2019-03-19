Aslı Turanlı'dan Ata Demirer'e gönderme

Komedyen Ata Demirer'le 3 hafta aşk yaşayan Aslı Turanlı, sessizliğini bozdu. Eleştirilere daha fazla dayanamayan güzel oyuncu, sosyal medyadan gönderme yaptı.

"ELE GEÇMEZ İSTEDİĞİN, UĞRUNA SAVAŞ VERMEDİYSEN"

Sosyal medyada atarlı paylaşımlar yapan Turanlı, geçtiğimiz gün uçaktan İngilizce "O, asla geriye bakmaz" notuyla paylaştığı kareye kalp ekledi. Demirer'in barışmak için uğraştığı konuşulan güzel oyuncu, daha sonra da Sezen Aksu'nun 'Büklüm Büklüm' şarkısının şu sözlerini paylaşıp eski aşkına adeta gönderme yaptı: "Ele geçmez istediğin, uğruna savaş vermediysen."