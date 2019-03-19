taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47105
Euro
6.21555
Altın
1305.115
Borsa
104412.24
Gram Altın
229.672

Aslı Turanlı'dan Ata Demirer'e gönderme

Ata Demirer’le geçen ay ayrılan Aslı Turanlı’dan eski aşkına yeni taş geldi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Komedyen Ata Demirer'le 3 hafta aşk yaşayan Aslı Turanlı, sessizliğini bozdu. Eleştirilere daha fazla dayanamayan güzel oyuncu, sosyal medyadan gönderme yaptı.

Aslı Turanlı'dan Ata Demirer'e gönderme

"ELE GEÇMEZ İSTEDİĞİN, UĞRUNA SAVAŞ VERMEDİYSEN"

Sosyal medyada atarlı paylaşımlar yapan Turanlı, geçtiğimiz gün uçaktan İngilizce "O, asla geriye bakmaz" notuyla paylaştığı kareye kalp ekledi. Demirer'in barışmak için uğraştığı konuşulan güzel oyuncu, daha sonra da Sezen Aksu'nun 'Büklüm Büklüm' şarkısının şu sözlerini paylaşıp eski aşkına adeta gönderme yaptı: "Ele geçmez istediğin, uğruna savaş vermediysen."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

176
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

31
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

26
Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Yunan basını İHA'lardan rahatsız

38
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

33
Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

68
HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir