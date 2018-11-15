taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4657
Euro
6.20305
Altın
1211.09
Borsa
93287.16
Gram Altın
212.746

Aslıhan Doğan doğumdan 20 günde eski formuna kavuştu

Oğlu Hamza Arda’yı 25 Ekim’de dünyaya getiren Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, 20 günde eski formuna kavuştu.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 06:44..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü futbolcu Arda Turan ile oğulları Hamza Arda'yı 25 Ekim'de kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Akmerkez'de doğumdan sonra ilk kez görüntülenmişti.

Aslıhan Doğan doğumdan 20 günde eski formuna kavuştu

SANKİ HİÇ DOĞURMAMIŞ GİBİ

Hamilelikte yalnızca 8 kilo alan 33 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün de fit görüntüsüyle şaşırttı. Doğan'ın sırrı ise anne olmalarına rağmen fizikleriyle göz kamaştıran Victoria's Secret melekleri Adriana Lima ve Miranda Kerr'in uyguladığı program.

DOĞUMDAN SONRA SPORA GİTTİ

İlk 4-6 hafta, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yapan sosyetik güzel, hafif ağırlıklarla kaslarını çalıştırdı.

Aslıhan Doğan doğumdan 20 günde eski formuna kavuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

19
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

38
Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

9
Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

27
Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı

Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı

26
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

17
Zahide Yetiş'in muhabirlerine canlı yayında saldırı

Zahide Yetiş'in muhabirlerine canlı yayında saldırı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM