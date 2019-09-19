Aslıhan Doğan: Hamza Arda en az 3 dil öğrenecek

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, oğulları Hamza’yı yıllık ücreti 70 bin lira olan bir anaokuluna yazdıracakları haberlerine yanıt verdi.

"YABANCI DİL ÖNEMLİ"

Önceki gün Bebek’te objektife takılan Doğan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bir okulla ön görüşme yapacağım doğru, ama fiyatları daha sormadım. Belki öyledir, bilemiyorum. Biz yapınca haber oluyor bunlar, aslında gayet normal şeyler. Çocuğumuza güzel bir eğitim vermek istiyoruz. Şu an evde İngilizce desteği görüyor ama İngilizce ile kalmayacağım. Fransızca ve Arapça eğitim almasını da istiyorum.”



