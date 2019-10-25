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Aslıhan Doğan: İyi ki varsın kalbim

Bir yıl önce oğlu Hamza Arda'yı kucağına alan Aslıhan Doğan, sosyal medyadan duygularını yazdı.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 10:25..
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Aslıhan Doğan: İyi ki varsın kalbim

Ünlü futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan bir yıl önce oğlu Hamza Arda'yı kucaklarına almışlardı.

"BABANIN SANA ANLATACAĞI HİKAYEN VAR"

Aslıhan Doğan, o günün anısına sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Instagram hesabından doğum sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Aslıhan Doğan altına bu notu düştü: "Sen benim miladımsın oğlum. İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa. Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var. Onu iyi dinle. Ve başın hep o anki gibi dik dursun.. Sana sahip olduğum güne ne kadar şükretsem azdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kalbim.."

Aslıhan Doğan: İyi ki varsın kalbim,

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