Aslıhan Doğan Turan 3 milyon euroluk tekneyle geziyor

Ünlü futbolcu Arda Turan, takımı Başakşehirspor ile yeni sezon hazırlıkları için İstanbul’dayken, Mart 2018’de evlendiği Aslıhan Doğan Turan ve Ekim 2018’de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda ise Bodrum’da tatil yapıyor.

HAMZA ARDA'NIN DADISI DA ORADA

Yanlarında Aslıhan Doğan Turan’ın anne-babası Güler-Sabri Doğan, kardeşi Dilahan ve bebeğinin dadısı var.

TEKNE ARDA'NIN

Arda Turan’a ait olan 2016 yapımı ‘Greystone’ adlı 3 milyon euro değerindeki süper lüks yatta kalıyorlar.

KOY KOY GEZİYOR

Gezmediği koy kalmayan yeni anne Aslıhan Doğan Turan’ın, formda vücudu dikkatlerden kaçmadı.