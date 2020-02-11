Aslıhan Doğan Turan'ın form sırrı

Yıldız futbolcu Arda Turan ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleymişti.

ESMER PİRİNÇ VE KİNOA

Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden Doğan'ın, bu süreçte bol bol kinoa tükettiği öğrenildi. Doğan'ın diğer sırrı da esmer pirinç.

EN AZ 2 LİTRE

Hamileliğinde beslenmesine daha çok dikkat eden Doğan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az iki litre içiyor.