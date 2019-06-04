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Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bayram paylaşımında oğlu Hamza Arda’yı ilk kez gösterdi.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 11:04..
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Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, Hamza Arda'yı 25 Ekim 2018'de özel bir hastanede kucağına almıştı.

Doğumdan sonra oğullarının yüzünü göstermemeye özen gösteren çift, bu kez kural bozdu.

NAZAR DEĞECEK DİYE PAYLAŞMIYORLARDI

Arda Turan’a geçtiğimiz haftalarda "7 ay geçmesine rağmen Hamza Arda'nın fotoğraflarını neden yayınlamıyorsunuz?" sorusu yöneltilmişti. Turan, "Eşim de ben de nazara inanıyoruz ve korkuyoruz. Biraz daha büyümesini bekliyoruz" diye cevap vermişti.

HAMZA ARDA'NIN İLK FOTOĞRAFI

Aslıhan Turan, bebeğini gösterdiği ilk fotoğrafı 'iyi bayramlar' notuyla paylaştı. Hamza Arda bebeğin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Fotoğrafları, yorum yağmuruna tutuldu.

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

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