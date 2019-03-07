Aslışah Alkoçlar aşçı olma yolunda

Cemiyet hayatının genç ismi Aslısah Alkoçlar, mutfaktan çıkmıyor. İki aydır MSA’da profesyonel aşçılık eğitimi alan sosyetik güzel, önceki gün de mutfakta döktürdü.

OTELLERDE YEMEK ASLIŞAH'TAN SORULACAK

Daha önce hamburger yapan Alkoçlar, şimdi de midye hazırladı. Sosyetik güzelin hünerlerini babası Ender Alkoçlar, sosyal medyada gururla paylaştı. Ender Bey, kızının pişirdiği yemekleri paylaşıp, altına "Şef Aslışah" notunu düştü. Genç kız, eğitimini tamamlayıp babasının otellerinde aşçılık yapacak.