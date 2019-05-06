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Giresun'daki asma köprüden tehlikeli geçiş

Yerden 10 metre yükseklikte bulunan çelik halatlarla bağlı ahşap köprüyü kullanmak zorunda kalan Giresunlular, beton köprü yapılmasını istiyor.

DHA | 06.05.2019 - 10:18..
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Tirebolu ilçesi Harşit Çayı üzerinde vatandaşlar, 1960 yılında yerden 10 metre yüksekliğe, 88 metre uzunluğa,  2.60 metre genişliğe sahip çelik halatlara bağlı ahşap köprü ile Ketençukur, Dokuzkonak ve Kuzgun köylerine ulaşım sağlıyor.

ASMA KÖPRÜ YOLU KISALTIYOR

Vatandaşlar, köylerine 4 kilometre mesafede beton köprü olmasına rağmen daha kısa güzergah olduğu için asma köprü kullanmayı sürdürüyor. Yıllardır araçları ile asma köprüden geçen sürücüler, geçişler sırasında sallanan köprünün kendilerini korkuttuğunu belirterek, beton köprü yapılmasını istiyor.

"KÖPRÜYÜ KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Köylerine giden beton köprünün kilometrelerce uzaklıkta olduğunu söyleyen Ali Çoban, "Normal şartlarda bu köprünün kullanılmaması lazım. Ama biz hem yaya olarak hem de araçlarımızla bu asma köprüyü kullanıyoruz. Öğrenci servislerimizde bu köprüden geçiyor. Çocuklarda artık alıştılar. Köprü asma köprü olduğu için sallanıyor. Ahşap olduğu için tahtalar sürekli kırılıyor. Belli yerlerinde çatlaklar var. Ama köprüyü kullanmak zorundayız. Çünkü köyümüze giden beton köprü kilometrelerce uzaklıkta bulunuyor. Büyüklerimizden beton köprü için yardım istiyoruz" dedi.

"KÖPRÜ BUNCA YIL NASIL DAYANSIN"

Köylerine beton köprü isteyen Eyüb Kamat da, "Ne yazık ki beton köprü yapımı için bir sonuç alamadık. Hatta köprünün araç trafiğine yasak olduğu söyleyen ilgili yetkili kişiler dahi köyümüze geldiklerinde bu köprüyü kullanıyorlar. 67 yaşındayım köprü benimle yaşıt. Benim ömrüm bitti, köprü bunca yıl nasıl dayansın. Bizim halkımız alışmış, yaya olsun arabalarla olsun gözü kara gidip geliyor." diye konuştu.

"KÖPRÜDEN ÇOK KİŞİ KAYIP DÜŞTÜ"

Köprünün güvenli olmadığını söyleyen Selahattin Bostan ise, "Kar yağdığı zaman burada bir metreye yakın kar oluyor. Kendimiz küreklerle köprüde biriken karı alıyoruz. Köprüden çok kişi kayıp düştü, yaralandı. Kendi çabamızla bu köprüyü yaptık. Devletten yardım bekliyoruz ifadelerini kullandı. Küçükken köprüden yaya geçerken bile tedirgin olduklarını anlatan Yücel Yalçın Ama zamanla alıştık, şimdi köprüden araçlarımızla geçiyoruz. Sallansa da köprüyü kullanıyoruz." dedi.

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