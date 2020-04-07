Aspartam nedir

Dünya çapında 120'yi aşkın ülkede, 7 binden fazla gıda ve içecekte kullanılmaktadır.

Şekerden 180 kat daha tatlı olan Aspartam, milyonlarca insan tarafından uzun yıllardır tüketilmektedir.

Aspartam düşük kalori demektir. Bu nedenle, yiyecek ve içeceklere tat vermek için çok küçük bir miktar yeterlidir.

Dünyanın her yerinde alkolsüz içecek, süt ürünleri, sakız, çikolata ve dondurma gibi ürünlerde düşük kalorili bir tatlandırıcı bileşen olarak kullanılmaktadır.

GIDA SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞMEZ MADDESİ

Tatlandırıcılar, kilo aldırmadan ve diyabete yol açmadan tatlı isteğini gidermesi nedeniyle gıda sektöründe ümit veren maddeler olarak görülüyor. Fakat bugüne kadar obezite sorununu çözdüğü söylenemez.

Araştırmacılar, tatlandırıcıların verdiği tadın vücudu oyuna getirip daha fazla insülin salgılamasına yol açması ve uzun vadede kilo aldırması riskinden dolayı endişeleniyor. Fakat bu şüpheleri doğrulayacak yeterince veri bulunamadı.

İÇİNDEKİ BİLEŞENLER

Aspartam, sindirilmesiyle birlikte bileşenlerine ayrılarak aminoasitler, aspartik asit, fenilalanin ve metanol ayrılır ve daha sonra kana geçer. Aspartik asit ve fenilalanin proteinin yapı taşlarındandır; et, tahıl ve süt ürünleri de dahil olmak üzere bütün protein içeren gıdalarda doğal olarak bulunur.

Metanol da meyvelerde, sebzelerde ve bunların sularında doğal olarak vardır. Metabolizmamız bu bileşenlere gıdalardan alınanları aynı şekilde algılar ve yine aynı şekilde kullanır.