Asrın projesi 2019’da bitiyor

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun diğer tüm etapları tamamlanırken, bitirilmesi beklenen Ordu ili etabında sona gelindi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Karadeniz başta olmak üzere tüm Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi; Karadeniz’i, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı yapacak.

50 İLİ DOLAYLI İLGİLENDİRİYOR

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 142 yıllık rüya projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren proje sayesinde Türkiye’nin Kuzey ile Güney aksı birbirine bağlanacak. Yol tamamlandığında Ordu’dan yola çıkan bir araç, Antalya’ya 6 saatte varabilecek. Yol aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere de ihracatta önemli rol üstlenecek.

Karadeniz-Akdeniz yolunun 88 kilometresi Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yer alıyor. Projenin tamamlanması beklenen tek etabı olan Ordu-Sivas arasında toplam uzunluğu 15 bin 150 metre olan 25 adet tünel, 330 metrelik 1 adet viyadük ile 3 köprü bulunuyor.

2019'DA TAMAMLANACAK

Güzergahın 14 kilometresi bölünmüş yol, 34 kilometresi tek yol olarak inşa edilirken, 13’ü DSİ tarafından yapılan 24 adet tünel, 1 adet viyadük ve 2 adet köprü tamamlandı. Projenin Ordu etabının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.