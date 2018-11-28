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Asrın projesi 2019’da bitiyor

Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak 600 kilometrelik yolun, gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

İHA | 28.11.2018 - 10:46..
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Asrın projesi 2019’da bitiyor

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun diğer tüm etapları tamamlanırken, bitirilmesi beklenen Ordu ili etabında sona gelindi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Karadeniz başta olmak üzere tüm Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi; Karadeniz’i, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı yapacak.

Asrın projesi 2019’da bitiyor

50 İLİ DOLAYLI İLGİLENDİRİYOR

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 142 yıllık rüya projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren proje sayesinde Türkiye’nin Kuzey ile Güney aksı birbirine bağlanacak. Yol tamamlandığında Ordu’dan yola çıkan bir araç, Antalya’ya 6 saatte varabilecek. Yol aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere de ihracatta önemli rol üstlenecek.

Karadeniz-Akdeniz yolunun 88 kilometresi Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yer alıyor. Projenin tamamlanması beklenen tek etabı olan Ordu-Sivas arasında toplam uzunluğu 15 bin 150 metre olan 25 adet tünel, 330 metrelik 1 adet viyadük ile 3 köprü bulunuyor.

Asrın projesi 2019’da bitiyor

2019'DA TAMAMLANACAK

Güzergahın 14 kilometresi bölünmüş yol, 34 kilometresi tek yol olarak inşa edilirken, 13’ü DSİ tarafından yapılan 24 adet tünel, 1 adet viyadük ve 2 adet köprü tamamlandı. Projenin Ordu etabının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.

Asrın projesi 2019’da bitiyor

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