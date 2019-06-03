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Assange'a tacizden tutuklama yok

İsveç mahkemesi, Assange’ı tutuklama talebini reddetti.

AA | 03.06.2019 - 19:10..
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Assange'a tacizden tutuklama yok

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İsveç'te sürece bakan hakem, “Savcılığın tutuklama talebinin sebeplerinden biri soruşturmaya devam etme ihtiyacıydı ama önceki tutuklama kararı, Assange Ekvador Büyükelçiliği’ndeyken verilmişti, oysa şimdi İngiltere’de hapiste bulunuyor” diye açıkladı.

Assange’ın avukatı Per Samuelsson, müvekkilinin İsveç’e gelip soruşturma yürüten makamlarla işbirliği yapabileceğini, gizleyecek hiçbir şeyi olmadığının altını çizdi.

"SIRADAKİ ADIM İNGİLTERE"

Samuelsson, “Sıradaki adım, İngiltere’deki hukukçularla konuşmak, belki tekrar İngiltere’ye gitmek ve bu durumu görüşmek. Ne yapabileceğimizi görmek istiyoruz” diye konuştu.Duruşma, kamuya kapalı yapıldı. Savcı Eva Marie Persson, İngiltere’nin Assange’ı İsveç’e iade etmesi için onun tutuklanmasını talep etmişti. Savcı, mahkeme kararına rağmen soruşturmanın devam edeceğini açıkladı.

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