Assange’ın avukatı: Kedi James kurtarıldı

Avustralyalı aktivist ve aynı zamanda Assange’ın avukatı olan Carlos Poveda ise konuya ilişkin, "En azından kedi kurtarıldı. Evet, teslim edildi. Elçilikten haftalar önce ayrıldı" dedi.

İtalyan gazetesi La Repubblica’ya de Assange’ın kedisi James’in kurtarılıp daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü haberini yaptı.

"BİRKAÇ YIL ÖNCE BARINAĞA VERİLDİ"

Yazar James Ball ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Assange’nin kedisinin Ekvador Büyükelçiliği tarafından önceki yıllarda bir barınağa verildiği bildirildi, bu yüzden önümüzdeki birkaç saat içinde bir sahiplenme beklemeyin" ifadelerini kullandı.