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Assange'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ekvator Büyükelçiliği'ne sığınan Julian Assange'ın kaldığı odada, gizli kamera görüntüleri bulundu.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 10:51..
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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, 2012 yılında ABD hükümetinin birçok yazışmasını ortaya çıkardı ve o tarihten itibaren de Londra'da bulunan Ekvator Konsolosluğu'na sığındı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ise Assange, konsolosluktan adeta sürüklenerek dışarı çıkarılmış, fazla vakit kaybetmeden de mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı.

Assange'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Assange'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı ViDEO

ASSANGE'IN GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İspanya'nın en ünlü gazetelerinden biri olan El Pais de geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber yayınladı. Bu haberde Julian Assange'ın, Ekvator Büyükelçiliği'nde kaldığı odadaki gizli kamera görüntüleri yer aldı.

Assange'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

MİSAFİRLERİNİ ODADA AĞIRLADI

Görüntülerde Assange'ın, şortla odada kaykay yaptığı, başka görüntülerde ise elinde fotoğraf makinesiyle odasında misafir ağırladığı görüldü.

Assange'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Assange'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

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