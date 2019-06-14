Assange'ın iade davası ertelendi

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın Londra'da görülen ABD'ye iade davası 25 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Mahkeme binası önünde toparlanan Assange destekçileri, Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için protesto gösterileri düzenledi.

PROTETSOCULAR PANKARTLARLA ASSANGE'A DESTEK VERDİ

Protestocular, “Assange’a özgürlük”, “Özgürlüğü ve demokrasiyi savun” yazan pankartlarla Assange'ı destekledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid dün, ABD ile Assange’ın iade edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Assange 2012’den bu yana Ekvador’un İngiltere’deki Büyükelçiliğinde sığınıyordu. Ancak Assange 11 Nisan’da Büyükelçilikten zorla çıkartılmış ve tutuklanmıştı.