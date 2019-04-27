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Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Deniz yüzeyinde oluşan sarı tabaka, Assos sahilinde tedirginlik yarattı. Bölgede inceleme yapan yetkililer, olaya alg patlamasının neden olduğu üzerinde duruyor.

DHA | 27.04.2019 - 18:25..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Assos'a giderken, Arıklıaltı mevkisinde denizin kıyıya yakın bölümünün sarıya büründüğünü görenler tedirginlik yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri ve Balıkçılık Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye giderek inceleme yaptı.

Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte alg patlaması nedeniyle deniz içindeki canlıların çoğaldığını, bu nedenle suyun renginin sarıya dönüştüğünü belirtti. Bölgede yoğun olarak görülen sarı tabakanın açıktan kıyıya doğru geldiği ifade edildi.

Yetkililer, sudan alınan numunenin Çanakkale Onsezi Mart Üniversitesi'nde ilgili bölüme gönderildiğini ve laboratuvarda yapılacak inceleme sonrasında olayın nedeninin kesinlik kazanacağını belirtti.

"İLK DEFA BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"

Assos sahil yolunda kamp yeri işleten Ayşe Coşaran, "4 yıldır böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Bu sabah sahil kenarını boydan boya kaplamış olan bu sarı renk beni ürküttü. Yetkililerin bu olayla ilgilenmesini istiyoruz. Burası sahil kenarı. Çocuklar, insanlar denize girecek" dedi.

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

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