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Aston Martin merakla beklenen aracını tanıttı

Aston Martin, tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan, DBS Superleggera Volante’yi görücüye çıkardı.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 14:52..
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Aston Martin merakla beklenen aracını tanıttı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, yeni aracının tanıtımını yaptı. Markanın en hızlı aracı olarak bilinen DBS Superleggera Volante’nin, yeni tasarımda üstü açıldı.

3.6 SANİYEDE 100 KİLOMETRE ÇIKIYOR

DBS Superleggera Volante, 5.2 litre motor hacmi ve 725 beygirlik gücüyle 340 km/h hıza ulaşabiliyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen V12 motor, 3.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Aston Martin merakla beklenen aracını tanıttı

Aston Martin merakla beklenen aracını tanıttı

SIRA DIŞI PERFORMANS

Aston Martin Genel Müdürü Marek Reichman, yeni model ile ilgili yaptığı açıklamada, “DBS Superleggera, muhteşem hatta sıra dışı performansa sahip olan bir otomobildi. Volante adlı üstü açılabilir versiyonunda da bu performansı koruyarak buna bir de tavansız ve eşsiz atmosferde bir sürüş imkanı ekledik. Eşsiz sürüş dinamikleri, etkileyici bir tasarım, Aston Martin'in 5.2 litrelik V12 motorunun muhteşem sesi gibi şeyler göz önüne alırsanız bu aracın gerçekten eşsiz bir sürüşe sahip olacağına katılacaksınızdır. Volante isminin geleneklerini bu araçta yaşatmaya devam ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Aston Martin merakla beklenen aracını tanıttı

Aston Martin merakla beklenen aracını tanıttı

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