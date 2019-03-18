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Aston Martin zorlu testlerden geçti

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin’in ilk SUV modeli DBX, Pirelli’nin İsveç’teki test merkezinde zorlu kış şartlarına karşı uyum testlerine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 15:41..
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Aston Martin zorlu testlerden geçti

Bir asırlık geçmişe sahip İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin’in ilk SUV’u, zorlu kış şartlarına karşı testlerden geçirilmeye devam ediyor.

Aston Martin zorlu testlerden geçti

TEST MERKEZİ İSVEÇ'TEYDİ

Aston Martin DBX, mart ayının ilk haftası da Pirelli’nin İsveç’te yer alan ve Kuzey Kutup Dairesi’ne en yakın resmi test merkezindeydi. Pirelli’nin Flurheden Proving Ground’daki Ar-Ge Sottozero Merkezi, karlı ve buzlu yollarla kaplı zorlu kış şartlarında, araçların ekstrem testlerden geçirilmesine olanak tanıyor.

Aston Martin’in Baş Mühendisi Matt Becker’in önderlik ettiği uzman ekip ise DBX’in prototipini test etmek üzere İsveç’teki bu merkezdeydi.

Aston Martin zorlu testlerden geçti

ÜRETİMİ 2020'DE BAŞLAYACAK

Matt Becker, “Aston Martin DBX’in çok farklı arazi ve iklim koşulları için hazır olması için çalışıyoruz. Bu nedenle aracı, normal gündelik şartlarda test etmenin yanı sıra zorlu koşullarda da test etmemiz gerekiyor. Aston Martin DBX’i soğuk iklim koşullarında test etmek, aracın erken dinamiklerini değerlendirmemize yardımcı olurken düşük tutuşlu yüzeylerde de emin adımlarla ilerlememizi mümkün kılıyor. Bu araç, Aston Martin’i yeni bir segmente taşıyor ve tüm mühendislerimiz de kaliteli, lüks bir SUV’yi geliştirirken bu zorlu test programının keyfini çıkarıyor. Çalışmalarımız devam etmekte… Müşterilerimizin bir Aston Martin SUV’den tüm beklentilerini sonuna kadar karşılayacağımızdan eminim.” dedi.

Aston Martin DBX’in prototipi, 2019 yılı ortalarında St Athan, Galler’de hayata geçirilecek. Aracın tam anlamıyla üretiminin başlayacağı yıl ise 2020.

Aston Martin zorlu testlerden geçti

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