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Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

Hindistanlı sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, bozuk yollara dikkat çekmek amacıyla astronot kıyafeti giyerek, sokakta 'ay yürüyüşü' yaptı.

DHA | 03.09.2019 - 00:25..
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Hindistan’ın Bengalore şehrindeki sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, bozuk yollara dikkat çekmek için astronot kostümü giydi ve Bengalore sokaklarında yürüdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nanjundaswamy’nin yürüdüğü yol, aydaki kraterlerle benzerlik gösterdi.

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

BELEDİYE ŞİRKETİNE "MERHABA" DEDİ

Paylaşılan görüntülere kısa sürede yoğun ilgi gelirken; sanatçı görüntüyü, Bengalore şehrinin altyapı çalışmalarından sorumlu olan ve Hindistan'ın dördüncü büyük belediye şirketi BBMP’ye mesaj göndererek, “Merhaba BBMP” açıklamasıyla paylaştı.

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

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