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Düğün konvoyunda drifte 10 bin 20 lira ceza

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki tır çarpıştı

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Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

1 Hakkari'de 2 terörist öldürüldü Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

2 Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı El freni çekilmeyen hafriyat kamyonu, hareket ederek 13 araca çarptı.

3 Süt kamyonu altında kalan bisikletli çocuk öldü Evinin önünde bisikletiyle gezdiği sırada süt toplama aracının altında kalan 5 yaşındaki Alperen Arap hayatını kaybetti.

4 Eskişehir'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı Aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil koyun sürüsüne daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10 koyun ise telef oldu.

5 Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı Bir düğün konvoyunun önünde drift yapan iki araca toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

6 Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı Bir grup Müslüman kadının belediyeye ait bir havuza haşema ile girmek istemesi üzerine polisler havuzu kapattı.