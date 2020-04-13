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Astronotlar, koronavirüs salgınının ortasında Dünya'ya inecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, salgının ortasında Dünya'ya inmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi |
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Astronotlar, koronavirüs salgınının ortasında Dünya'ya inecek

Kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'nin içinde bulunduğu Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden birkaç gün önce fırlatılmıştı.

Yeni astronorların gelmesiyle görevleri tamamlanan ve Eylül 2019'dan bu yana istasyonda görev yapan kozmonot Oleg Skripoçka ile NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan 17 Nisan'da Dünya'ya dönecek.

Jessica Meir, ''Dünya buradan hâlâ her zamanki gibi çarpıcı görünüyor, bu yüzden meydana gelen tüm bu değişikliklere inanmak zor. Aileme ve arkadaşlarıma biraz olsun sarılamamak benim için kesinlikle çok zor olacak." dedi.

astronot

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir diğer astronot Andrew Morgan, meslektaşlarının döndükten sonra Dünya'nın bir şekilde değişmiş olmasını genellikle beklediğini ama bu beklentinin pandemi seviyesinde de olmadığını belirtti.

''BURADAN NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMAK GÜÇ''

Morgan, “Burada haberleri izleyebiliyoruz ve bir tablo çizmeye çalışmak için arkadaşlarımızla ve ailelerimizle konuşuyoruz. Ama buradan, ne olup bittiğini ve geri döndüğümüzde hayatın ne kadar farklı olacağını anlamak güç.” ifadelerini kullandı.

Astronotlar, koronavirüs salgınının ortasında Dünya'ya inecek

Astronotlar, koronavirüs salgınının ortasında Dünya'ya inecek

Astronotlar, koronavirüs salgınının ortasında Dünya'ya inecek

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