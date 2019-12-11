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Astsubay eşini döverek öldürdü

Burdur'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren kadını dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi "İtekleyince dolaba çarptı." dedi.

DHA | 11.12.2019 - 12:03..
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Burdur'un Armağan İlci Mahallesi'nde yaşanan olayda, 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Gül Efe, 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, 43 yaşındaki astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı.

İddiaya göre tartışma sırasında Mehmet Efe, genç kadını çocuklarının gözü önünde dövdü.

Astsubay eşini döverek öldürdü

BİRDEN FENALAŞTI

Dayak olayının ardından Gül Efe fenalaştı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

EŞİ TUTUKLANDI

Hastanede tedaviye alınan Gül Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Cenazesini dün Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan yakınları, Gül Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri de astsubay eş Mehmet Efe'yi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek ifadesi alınan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Astsubay eşini döverek öldürdü

"BAŞIM AĞRIYOR DİYEREK BAYILDI"

Mehmet Efe savcılıktaki ifadesinde, "5 Aralık günü akşam saatlerinde eşimin telefonunda, A.K. isimli kişiyle WhatsApp'tan yazışmalarını görünce salonda tartışmaya başladık. Aramızda itiş kakış oldu. Gövdesinden elimle itekleyince, 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı. Bu sırada oğlum İ. de salondaydı. 3-4 dakika kanepede oturduktan sonra 'başım ağrıyor' diyerek, bayıldı. Suyla ayıltmaya çalıştım. Tepki vermeyince 112'yi aradım. Ambulansla önce Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin cerrahı olmayınca Antalya'ya sevk edildi." dedi.

Astsubay eşini döverek öldürdü

20 YILLIK EVLİLİK

Amca çocukları olan ve yaklaşık 20 yıl önce evlendikleri belirlenen çiftin biri 18, diğeri 12 yaşında 2 oğlu bulunuyor.

"SÜREKLİ DÖVÜYORMUŞ"

Cenazeyi teslim almaya gelen Gül Efe'nin annesi Habibe Efe, "Dövmüş. Sürekli de dövüyormuş. Oğlunun doğum gününde yapmış bunu. Yediler kızımı, öldürdüler. 2 kızı, 1 anası, 1 oğlu yediler kızımı, sığdırmadılar." dedi.

Astsubay eşini döverek öldürdü

ATATÜRK VE TÜRK KADININI PAYLAŞMIŞ

Diğer yandan Gül Efe'nin sosyal medyadaki hesabından 5 Aralık günü yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gül Efe'nin paylaşımında Atatürk'ün aralarında kadınların da bulunduğu kalabalık bir grupla yürürken görüldüğü fotoğrafının üzerine, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda yükselmeye layıksın." sözünü yazdı.

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