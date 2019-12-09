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Astsubay karakolun kulesinden düştü, şehit oldu

Bingöl'de karakolun kulesinden düşen astsubay, memleketinde toprağa verilecek.

DHA | 09.12.2019 - 15:27..
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere Jandarma Karakolu'nda görevli 29 yaşındaki astsubay Halil Ulaş Yıldırım, saat 07.30 sıralarında karakolun 10 metre yüksekliğindeki kulesinden dengesini kaybederek yere düştü.

Ağır yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste müdahale edilen astsubay Yıldırım, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Astsubay karakolun kulesinden düştü, şehit oldu

MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Ankara nüfusuna kayıtlı ancak ailesinin Malatya'da oturduğu öğrenilen şehit astsubay Yıldırım'ın cenazesi, Bingöl'de düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

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