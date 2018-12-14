taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39085
Euro
6.1117
Altın
1239.31
Borsa
90820.19
Gram Altın
214.193

Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı

İstanbul merkezli 46 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden Astsubay M.O.'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in CD'si çıktı.

AA | 14.12.2018 - 10:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Astsubayın evinde FETÖ elebaşının CD'si çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik 219 muvazzaf asker hakkında alınan gözaltı kararının ardından, İstanbul merkezli 46 ilde operasyon düzenlendi.

101 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından vurularak gazi olan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verilen operasyon kapsamında, 219 şüpheliden şu ana kadar 101'i gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

ELEBAŞI GÜLEN'İN CD'Sİ ÇIKTI

Bu arada, gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O.'nun evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin çıktığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 31'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'in Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerden 4'ünün albay, 5'inin yarbay, 10'unun binbaşı, 14'ünün yüzbaşı, 51'inin üsteğmen, 1'inin teğmen, 115'inin astsubay ve 19'unun uzman çavuş olduğu kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

78
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

50
Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

67
Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

45
Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

486
Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de

Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de

63
Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir