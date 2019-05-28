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Asus, 240Hz yenileme hızına sahip taşınabilir oyun monitörünü tanıttı

Asus, oyuncular için ürettiği dünyanın ilk 240Hz yenileme hızına sahip monitörünü duyurdu.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 16:42..
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Hareket halindeyken oyun oynamanın, aslında birçok yolu bulunuyor. Taşınabilir oyun konsolları, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar bu yollardan sadece birkaçı. Ancak bu yöntemleri kullanarak oyun oynamak, büyük ekran deneyiminden sizi mahrum bırakabilir.

Asus taşınabilir oyun deneyimine büyük ekranları da eklemek için ROG Strix XG17 adında yeni bir taşınabilir  monitör üretti. Dünyanın ilk 240Hz yenileme hızına sahip monitörü olan bu model, tamamen oyuncular için tasarlandı.

asus

240Hz YENİLEME HIZINA SAHİP

17,3 inç büyüklüğünde olan ROG Strix XG17 taşınabilir monitör, Full HD 1080p çözünürlüğüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda iki adet dahili hoparlöre de ev sahipliği yapan monitör, 240Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak diğer yüksek yenileme hızına sahip monitörlerde olduğu gibi ROG Strix XG17 her zaman maksimum yenileme hızında çalışmıyor.

Örneğin internette gezinmek veya e-postaları okumak gibi daha az güç gerektiren uygulamarda monitör otomatik olarak güç tasarrufu moduna girerek yenileme hızını 48Hz'e kadar düşürebiliyor.

asus

7.800mAh batarya kapasitesine sahip ROG Strix XG17, 240Hz yenileme hızında 3 saatlik bir kullanım süresi vadediyor. Güç tasarrufo modunda ise bu süre daha da yukarılara çıkabiliyor. Önümüzdeki ay piyasaya çıkacak taşınabilir oyun monitörünün fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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