Asus, oyun telefonu ROG Phone 2'yi tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, geçtiğimiz yılın sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti. Şirket şimdi de ROG Phone serisinin ikinci telefonunu tanıttı.

Oyuncular için geliştirilen yeni Asus ROG Phone 2, şimdiye kadar hiçbir telefonda bulunmayan bazı özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Gelin telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına birlikte göz atalım.





ASUS ROG PHONE 2 ÖZELLİKLERİ

6,59 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekrana sahip Asus ROG Phone 2, 120 Hz ekran yenileme hızıyla oyunseverlerin oldukça dikkatini çekiyor. Aynı zamanda HDR 10 desteğine ve DCI-P3 renk gamına sahip ekran sayesinde oyuncular, oyunlardaki her detayı rahatlıkla görebiliyor.

Qualcomm'un daha çok oyun telefonları için geliştirdiği en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 855+'dan gücünü alan telefonda, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ve 128 GB / 512 GB depolama sürümleri bulunuyor.





KAMERA KONUSUNDA DA İDDİALI

Asus ROG Phone 2, her ne kadar oyun odaklı olsa da özellikle kamera konusunda üst düzey akıllı telefonları aratmıyor. 48 MP + 13 MP çift arka kameraya sahip telefonda 24 MP'lik bir de ön kamera bulunuyor.

6000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile oyunculara şarj problemi yaşatmayacak Asus ROG Phone 2, aynı zamanda Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor.





FANLI VE BUHARLI SOĞUTMA SİSTEMİ

Asus ROG Phone 2 oyunculara hitap ettiğinden, en çok merak edilen özelliklerden biri de ısınmayla nasıl baş edeceği oldu. Bir önceki ROG Phone telefonuna benzer özellikleri ROG Phone 2'de de kullanan Asus, oyun sırasında ısıyı telefonun her yerine dağıtmak için 3D buhar haznesi kullanıyor. İçerisinde bulunan fan sayesinde ısıyı arka kısımdaki deliklerden dışarı atan telefon, herhangi bir aşırı ısınma sorununun önüne geçmiş oluyor.

ÇIKIŞ FİYATI

AeroActive Cooler II, Aero Case, TwinView Dock II, ROG Kunai Gamepad, Mobil Masaüstü Dock, Pro Dock, WiGig Display Dock Plus ve ROG Aydınlatma Zırh Kılıfı gibi ekstra aksesuarları olan Asus ROG Phone 2'nin çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 508 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama sürümü: 872 dolar

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