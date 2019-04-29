Asus ROG ailesinin yeni oyuncu bilgisayarları tanıtıldı

'Republic of Gamer' yani kısaca ROG adı altında oyuncu telefonları ve bilgisayarları piyasaya süren Asus, düzenlediği Define 2019 etkinliğinde en yeni oyuncu bilgisayarlarının tanıtımını yaptı.

Intel’in 9’uncu nesil işlemcileri ile üretilen 6 bilgisayar, soğutma sistemleri, grafikleri ve kişiselleştirilebilme özellikleri ile oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

“ROG, EN İYİ SEÇENEKLERDEN BİRİSİ OLACAK”

Oyun dünyasının ve teknolojinin her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden ROG Pazarlama Müdürü Vivian Lien, “Artık kendine oyuncuyum diyen insanların bekleyecek hiçbir şeyi yok. Çünkü önlerinde çok fazla donanım ve teknoloji seçeneği var. Onlar için en iyi seçenekleri sunmaya devam ediyoruz ve iyi bir oyuncu için ROG, en iyi seçeneklerden birisi olacak” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKTE TANITILAN BİLGİSAYARLARIN BAZI ÖZELLİKLERİ

ROG Mothership: Hem oyuncular hem de içerik üreticileri için ekran seçenekleriyle birlikte masaüstü bilgisayarların yerini alacak alma hedefi için tasarlandı.

ROG Zephyrus S: GX502 Active Aerodynamic System (AAS), 240Hz PANTONE onaylı ekran, 9. Nesil Intel Core i7 ve NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU G-SYNC uyumlu özelliklere sahip.

ROG Zephyrus M: GU502 240Hz PANTONE onaylı ekran, ROG Boost ile NVIDIA RTX 2060 ekran kartı ve USB-C şarj özelliklerine sahip

ROG Strix Scar III ve Hero III: Intel Core i9-9880H, 240Hz ekran ROG Boost ile NVIDIA GeForce RT 2070,

ROG Strix G: 144Hz ekran, NVIDIA GeForce RTX 2070 ve Intel Core i7-9750H işlemci.















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