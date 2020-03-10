Asus ROG Phone 2'ye Android 10 güncellemesi geldi

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, 2018'in sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti. Şirket, geçtiğimiz haziran ayında ise ROG Phone serisinin ikinci telefonunu tanıttı.

Oyuncular için geliştirilen yeni Asus ROG Phone 2 için birkaç aydır beta sürecinde olan Android 10 güncellemesi, nihayet resmi olarak telefona ulaştı. Sistem genelindeki karanlık mod özelliği ile gelen yeni güncelleme, aynı zamanda sistem iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de barındırıyor.

KADEMELİ OLARAK SUNULUYOR

Asus ROG Phone 2 sahipleri için Android 10 güncellemesinin dağıtımına, dünya genelinde başlandı. Ancak güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için telefonunuza hemen gelmeyebilir. Bu nedenle ara ara yazılım güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var.

ASUS ROG PHONE 2 ÖZELLİKLERİ

6,59 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekrana sahip Asus ROG Phone 2, 120 Hz ekran yenileme hızıyla oyunseverlerin oldukça dikkatini çekiyor. Aynı zamanda HDR 10 desteğine ve DCI-P3 renk gamına sahip ekran sayesinde oyuncular, oyunlardaki her detayı rahatlıkla görebiliyor.

Qualcomm'un daha çok oyun telefonları için geliştirdiği işlemcisi olan Snapdragon 855+'dan gücünü alan telefonda, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ve 128 GB / 512 GB depolama sürümleri bulunuyor.

Asus ROG Phone 2, her ne kadar oyun odaklı olsa da özellikle kamera konusunda üst düzey akıllı telefonları aratmıyor. 48 MP + 13 MP çift arka kameraya sahip telefonda 24 MP'lik bir de ön kamera bulunuyor.

6000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile oyunculara şarj problemi yaşatmayacak Asus ROG Phone 2, aynı zamanda yeni güncelleme ile birlikte Android 10 işletim sistemini kullanıyor.

FİYATI

AeroActive Cooler II, Aero Case, TwinView Dock II, ROG Kunai Gamepad, Mobil Masaüstü Dock, Pro Dock, WiGig Display Dock Plus ve ROG Aydınlatma Zırh Kılıfı gibi ekstra aksesuarları olan Asus ROG Phone 2'nin çıkış fiyatı ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 508 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama sürümü: 872 dolar

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