ASUS, yeni oyuncu bilgisayarı ROG Zephyrus S GX531'i tanıttı

Bilgisayar üreticisi Asus, özellikle son zamanlarda piyasaya çıkardığı oyuncu bilgisayarları ile oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Şirket, ince tasarım ile güçlü donanımı birleştiren yeni oyun dizüstü bilgisayarı ROG Zephyrus S GX531'i tanıtarak oyunseverlere bir kez daha göz kırptı.

Daha önce ‘en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı’ olarak tanıtılan Zephyrus ailesinin en yeni üyesi olan ROG Zephyrus S GX531, sadece 16mm incelikte olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İNCELİK VE TASARIM BİRLEŞTİRİLDİ

16 milimetre inceliğinin yanı sıra diğer tasarım ve özellikleriyle dikkat çeken dizüstü bilgisayarda, klavye, bilgisayarın alt bölümünün tamamını kaplamak yerine ön tarafta bulunuyor ve arkada oluşan büyük boşluk ise özel olarak yukarı doğru kalkan klavye yapılandırması ile birlikte hava sirkülasyonunu daha üst seviyeye çıkararak, bilgisayarın daha iyi soğutulmasını sağlıyor. Böylece oyunların yüksek ayarlarda oynanırken ısınma sorununu minimuma indiriyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

8. Nesil Intel Core i7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartıyla dikkat çeken Zephyrus S GX531, şirketten yapılan açıklamaya göre pil ömrü konusunda da oyuncuları yarı yolda bırakmayacak.

ROG Zephyrus S GX531 15.6 inçlik büyük bir ekranı standart 14 inç bilgisayar kasasına sığdırarak oyuncuların yeni yol arkadaşı olmayı amaçlıyor. 144Hz tazeleme hızına ve 3ms tepki süresine sahip ekranıyla profesyonel tasarımcı ve içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını da kapsamlı bir şekilde karşılayacak dizüstü bilgisayar, oyunseverlerin beklentilerini rahatlıkla karşılayacak.

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