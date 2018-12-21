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Asus Zenfone 5'e beklenen güncelleme geldi

Asus Zenfone 5, nihayet Android 9 Pie güncellemesini aldı.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 14:16..
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Asus , bu yılın başlarında Asus Zenfone 5, Zenfone 5Z ve Zenfone 5 Lite olmak üzere, Zenfone 5 serisine 3 yeni akıllı telefon ekledi. Şimdi ise şirket, Zenfone 5 için Android 9 Pie güncellemesini yayınladı.

Asus Zenfone 5'e beklenen güncelleme geldi

Resmi Android 9 Pie güncellemesi, şu an şirketin resmi web sitesinden indirilebiliyor. 1.1GB civarında olan güncellemenin kurulumu ise oldukça basit:

  • Öncelikle BURAYA tıklayarak Zenfone 5 için Android 9 Pie güncellemesini indirin.
  • İndirdiğiniz dosyayı telefonunuzdaki microSD karta kopyalayın.
  • Daha sonra telefonunuzu kapatın. Telefon kapalıyken ses açma ve güç tuşlarına basılı tutarak kurtarma ekranına gelin. Buradan Recovery kısmına girin.
  • microSD'den güncellemeleri uygula kısmına tıklayın ve indirdiğiniz yazılım dosyasını seçin.
  • Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra Android 9 Pie, telefonunuza yüklenecektir.

zenfone 5

Android 9'daki temel optimizasyonlar sayesinde daha iyi performans ve daha uzun pil ömrü vadediyor.Zenfone 5, Android Pie güncellemesini almasına rağmen, Zenfone 5Z ocak ayında aynı güncellemeyi almayı planlıyor.  Güncellemeyi indirmeden telefonun içinden yüklemek için birkaç gün daha beklemeniz gerekiyor.

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