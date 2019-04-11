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Asus'un oyun telefonu ROG Phone 2 bu yıl tanıtılacak

Asus, geçtiğimiz yıl tanıtılan oyun telefonu ROG Phone'un ikincisini bu yıl tanıtmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 11:48..
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Asus'un oyun telefonu ROG Phone 2 bu yıl tanıtılacak

Akıllı telefon kullanıcılarının gün geçtikçe artması, oyun geliştiricilerinin de mobil platformlara yönlenmesine neden oluyor.  Günümüzde mobil oyunların bir hayli artan popülerliği de akıllı telefon üreticilerinin, oyun sektörü üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor.

Asus'un, geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk oyun telefonu ROG Phone, oyun dünyasında ilgiyle karşılanmıştı. Şirket, şimdilerde ise bu telefonun ikincisi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

asus

ROG PHONE 2 GELİYOR

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, geçtiğimiz yılın sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti. Şirket şimdi ise bu telefonun ikincisini daha erken bir tarihte açıklamaya hazırlanıyor. Yeni telefon hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmasa da Asus'un bu telefon üzerinde çalıştığı biliniyor.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Asus ROG Phone 2, önümüzdeki temmuz ve eylül ayları arasında tanıtılacak ve satışa çıkacak.

asus rog phone

ÜNLÜ OYUN ŞİRKETİ TENCENT İLE ORTAKLIK

Günümüzde en popüler oyunlardan biri olan PUBG de dahil olmak üzere birçok popüler mobil oyuna sahip Çinli şirket Tencent ile ortaklık kuracağı iddia edilen Asus,  böylelikle daha fazla oyunsevere ulaşmayı hedefliyor. Asus ROG Phone 2 hakkında daha fazla bilgi edindiğimizde sizlerle paylaşacağız.

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