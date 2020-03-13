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Asya borsaları güne sert düşüşle başladı

Haftanın son işlem gününde salgın nedeniyle kayıplar derinleşti.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 08:52..
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Koronavirüs endişesi, dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor.

Tokyo Borsası'nda Nikkei endeksi yüzde 7, Seul Borsası'nda Kosdaq endeksi yüzde 8 düştü. Bu gelişmeler üzerine borsalarda işlemler 20 dakika durduruldu.

Avustralya'da yüzde 7'lik düşüş yaşanırken, bu oran Yeni Zelanda'da yüzde 8 olarak kaydedildi.

PİYASALARDA PANİK HAVASI

Avustralya'da CommSec borsa şirketinden James Tao, "Piyasalarda korku ve panik havası var." diye konuştu.

Asya borsaları güne sert düşüşle başladı

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Asya piyasalarındaki sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tokyo'da bu düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın ertelenebileceğini ifadelerinin de etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

AVRUPA BORSALARI DA KAYIP YAŞADI

Avrupa borsaları da, ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından keskin düşüş yaşamıştı.

Asya borsaları güne sert düşüşle başladı

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,8 azalarak 9.829 puanla Temmuz 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilerken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 5,2 değer kaybıyla 316 puanda seyretmişti.

New York Borsası'nda Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yaklaşık yüzde 9,5, Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi yüzde 11 düşmüştü.

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