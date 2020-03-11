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Asya borsaları koronavirüs endişesiyle geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

AA | 11.03.2020 - 10:44..
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Küresel piyasalarda, koronavirüs salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor.

Salgının Avrupa ve ABD'de de hızla yayılması risk iştahını azaltırken, Asya'da da koronavirüs gündemin odağında kalmayı sürdürüyor.

ASYA BORSALARINDA GERİLEME

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,94 azalarak 2.968,52 puandan kapattı.

Asya borsaları koronavirüs endişesiyle geriledi

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,27 düşüşle 19.416,06 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 değer kaybederek 104,7 seviyelerine geriledi.

HİNDİSTAN'DA DURUM TAM TERSİ

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,92 azalışla 25.159,07 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,78 kayıpla 1.908,27 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 artarak 35.865,99 puanda bulunuyor.

Asya borsaları koronavirüs endişesiyle geriledi

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