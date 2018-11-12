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At çiftliğinde hayvanlara eziyet

Denizli'de bulunan bir çiftlikte görevli kişinin bağlı haldeki ata sopayla defalarca vurduğu anların görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı.

DHA | 12.11.2018 - 18:06..
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Merkezefendi ilçesi Saruhanlı Mahallesi'ndeki at çiftliğinde, bir görevli tarafından bağlı haldeki ata, sopayla defalarca vurulduğu anların yer aldığı görüntü, sosyal medyada yayıldı. Cep telefonuyla çekilen 7 saniyelik görüntüde, özel bir at çiftliğinde görevli olduğu öğrenilen Ali G., iple bağlı ata, kamçıyı andıran sopayla defalarca vurdu.

"BEKLE DEDİM Mİ BEKLEYECEKSİN"

Ali G.'nin, bir yandan atan vururken, diğer taraftan "Bekle diyorum ben. Bekle dedim mi, bekleyeceksin tamam mı" diye bağırdığı duyuldu. Atın o anlarda, acıyla şaha kalkmaya çalıştığı gözlendi. Sosyal medyada yayılan görüntü tepki çekti.

At çiftliğinde hayvanlara eziyet VİDEO

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