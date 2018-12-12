Ata eziyete 102 lira ceza

Karşıyaka ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde bir kişi, dün gündüz saatlerinde otomobilinin arkasına iple bağladığı atla hareket etti. Atın eziyet çektiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KABAHATLER KANUNU'NDAN 102 LİRA CEZA

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından, izleyenler tarafından tepki topladı. Bunun üzerine, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu görüntülerini ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobil sürücüsünün Veli E. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Veli E.'yi Şemikler Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Veli E.'ye, Kabahatler Kanunu'ndan 102 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.